據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，1950年代僅有數百人前往南極，但2022～2023年間前往南極旅遊已逾7萬人次，相較疫前增加近4成，顯示全球旅人對於極地旅遊的渴望和嚮往。

雄獅深耕郵輪旅遊市場，因應多元客群需求持續打造最適合的郵輪旅遊商品，2018年首度推出南極包船行程，甫開賣最高等艙房立即秒殺、且締造短期間內即銷售8成紀錄，疫後2023年相關產品也續受台灣旅客青睞。

雄獅統整過往銷售經驗發現，旅客前往南極旅遊的三大原因，分別是「追求冒險」、「商品稀缺性」及「完成夢想旅遊清單」。看準旅客需求，雄獅今年特與璽寶郵輪合作，除採用最新下水最奢華極地郵輪外，並結合南美和南極推出2024年雙夢想行程。

雄獅以「南望夢想、世界之最」主題推出2024年南美＋南極雙夢想17～20日行程，主打搭上最新下水奢華探險郵輪－璽寶郵輪「追夢號」、探索最神祕生態圈南極、踏上世界最南端火地島，創造「3大之最」回憶，並深度走訪南美洲。

璽寶郵輪素以提供頂級服務聞名，斥資逾70億元打造、噸位達2.3萬噸的「追夢號」甫於今年完工下水，為目前極地探險郵輪中最新、最奢華、噸位最大的船隻，全船艙房皆有陽台、浴缸和獨立衣帽間，並擁有極地郵輪唯一樓中樓高規格房型。

而「追夢號」擁有目前最新技術，可派出衝鋒艇以「聲納科技」偵測航路，並即時將資訊回傳至郵輪上，除確保航行安全順暢外，還可讓船隻最靠近景點、旅客可以最近距離觀察生態，完美結合奢華與探險的旅行體驗。

「追夢號」船員與乘客比重達近1比1，可提供客製化貼心服務，並擁有市場最多的26名探險專家。雄獅旅客可享獨家追夢尊享服務，除有專人全程隨行、專屬攝影師協助留下珍貴記錄，並邀請岑永康、張珮珊夫妻及旅遊人文攝影家張逸帆帶路，舉行船上專場講座。