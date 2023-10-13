越南台灣高等教育展今天登場，有學校準備上千份傳單一個多小時就被拿光。電子、資工、機械等半導體相關科系人氣旺，洽詢學生表示，越南正在發展晶片，而這正是台灣的強項。

2023年越南台灣高等教育展（台灣高教展）今天在越南首都河內市登場，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣高教展首度實體舉行，共計40多所台灣的大學參展，明天將前往北越地區的太原大學，之後移師南越地區展出。

2018年美中貿易戰後，台灣的電子廠紛紛在北越地區設廠，帶動相關產業人力需求。美國總統拜登（Joe Biden）今年9月上旬訪問越南，發話協助越南加入全球半導體供應鏈。半導體逐漸成為越南的顯學。

美國總統拜登（Joe Biden）今年9月上旬訪問越南，發話協助越南加入全球半導體供應鏈。半導體逐漸成為越南的顯學。(圖/ 路透社)

只不過越南如何培育符合產業需要人才，成為首要面對的挑戰，特別是越南正處於半導體產業起步階段，相關軟硬體不足，一些越南大學除向台灣借將或與台灣合開課程外，學生直接前往台灣深造也是選項之一。

越南學生阮維德有意前往淡江大學就讀與機器人和人工智慧（AI）有關科系。他認為，機器取代人力是必然趨勢，而台灣在電子、機械領域占優勢地位，加上治安良好、教育養成嚴格，所以想去台灣。

越南學生阮維雄想去台灣念機械工程，與此同時他也觀察到，目前越南與全球各國都很重視發展科技，尤其是晶片領域。他計劃念完4年大學後，再繼續攻讀碩士班，之後回越南建設自己的國家。

淡江大學國際暨兩岸事務長葉劍木表示，越南的高中生素質很不錯，是台灣高教重要國際生生源。目前淡大有7個全英語授課的學士班課程，包括資工系在內，適合對晶片領域有興趣的國際學生前往就讀。

國立台灣大學國際學生事務專員范家爾指出，台大2024年會新開設一個全英語授課的半導體學士學程，而碩、博班相關科系目前則已有全英文授課。學生詢問很踴躍，一個多小時傳單就被拿光。

駐越南代表石瑞琦致詞時表示，今天參展的大學不僅能提供高學術標準的訓練，也祭出很多獎學金。此外，台灣的越南社群規模超過50萬人，越南學生去台灣求學就像在自己家鄉，學成回到越南也有較佳機會挑戰高薪。

越南教育培訓部國際合作局副局長阮氏清明表示，越南從小學到高中目前約有1700萬名學生，每年有超過100萬名大學畢業生，想要出國留學的學生越來越多，相關教育需求非常旺盛。