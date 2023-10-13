桃園市長張善政選前喊出設立全台第一的「婦幼局」，預計於明年元月成立，不過卻被綠營市議員發現，婦幼局尚未設立但性別預算卻先減少136萬元，讓她相當不解。對此社會局長陳寶民強調，2024年的性平預算並無減少，只是因其符合公彩預算編列原則，故而將其編列於公彩項目。

桃園市為六都最年輕的城市，張善政選舉前承諾要率先全台成立「婦幼局」，讓年輕市民放心生、安心養，提升婦幼案件的處理效率及服務品質，加上先前性騷擾議題發酵，引起大眾矚目，也盼婦幼局能發揮功效，形成性騷擾防治的第2道防線，提升性別平等意識，未來婦幼局將負責婦女福利、新住民福利、性平推動、兒童托育及早期療育業務。

市議員呂林小鳳表示，藍營市議員日前也做過民調認為未來的婦幼局局長最需要具有「性別意識」專業，但她卻發現明年的預算編列，婦幼局還未設立，但性別預算卻先減少。

呂林小鳳指出，性別平等業務費今年編列390萬元，明年卻僅編列254萬元，足足減少136萬元，把拍攝性別平等微電影、媒體廣宣、辦理性別平等跨局處系列宣導活動暨成果展示及專書出版等預算都被刪除，直呼「這樣成立婦幼局要幹嘛？」。

陳寶民回應，有關性平辦公室編列明年的性平預算，包括成果活動、專書、微電影、媒宣等預算並未減少，因為性平辦公室相關預算原編列於公務預算，因其符合公彩預算編列原則，因此才將前述預算編列於公彩，強調預算並沒有減少。

市議員魏筠則質疑，未來若婦幼局接獲男性新住民尋求協助，是否會因為性別並非女性而將案子推回給社會局，另也批評婦幼局權責不明，疊床架屋便匆匆上路，應把規則說明清楚。

副市長王明鉅說，經調查統計發現有90％以上的新住民為女性，剩餘10％是男性，由於新住民業務將移撥給婦幼局，未來男性新住民的需求與案件也會由婦幼局負責。