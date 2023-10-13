原本在中國從事食品業相關工作的陳昱凱，2021年因疫情回到台灣，踏入房仲業，從零開始學習。去年9月加入永慶不動產農十六凱璿加盟店後，連續11個月都有成交，不到一年已累積600萬元業績，年收入超過300萬元，為自己的事業寫下新高峰。

陳昱凱退伍後就到中國打拼，在食品業擔任主管，收入相當不錯。2020年新冠疫情爆發，他被迫留職停薪1年，眼見疫情絲毫沒有降溫的趨勢，陳昱凱決定回到台灣重新開始。在找工作的過程中，他發現在台灣與他過去同等經歷的職務，月薪僅有4萬元左右。後來，他看到信義房屋提供新人5萬元保障月薪的廣告，決定挑戰新的領域。

加入信義房屋之後，陳昱凱時常忙到深夜才下班，他以為業務工作時間靈活、自由度高，但實際的工作狀況跟他想像中的不一樣，不但會議多、作業模式也不夠彈性，薪水與工時不成正比，5個月後他便離開了。

靠著聯賣制度，其他房仲品牌銷售1年還沒賣掉的物件，陳昱凱只花1天就成交！(圖片來源：永慶房產集團)

永慶四品牌聯賣 只花一天火速成交

那時他也了解了直營體系和加盟體系的差別，他發現在加盟體系，與他想像中的業務工作較契合，還能創造更高收入。不僅如此，信義房屋在高雄的店數不到40間，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產在高雄的總店數則超過250間，經紀人逾4,800人，物件量多、客戶群也更廣泛，種種優勢讓他決定從直營轉換到加盟體系，加入永慶不動產。

陳昱凱記得他在永慶不動產成交的第一件案子：當時客戶專約委託其他房仲品牌銷售超過1年，都還沒賣掉，進而找上了他，讓當時還是新人的他倍感壓力。沒想到簽完委託合約、將案子放上系統，隔天就成功聯賣售出，讓陳昱凱及客戶都感到相當驚喜！他笑說，「永慶加盟四品牌的聯賣真的很強，有那麼多人幫忙賣房子，這樣的效率也只有永慶做得到！」他的業績也有將近一半是靠聯賣成交。

成為房仲經紀人才1年半、加入永慶不動產的時間也只有短短1年，陳昱凱的年收入已上看300萬元，厲害的是，今年6月的單月業績就達200萬元，打破自己的紀錄。

能有如此亮眼的成績，陳昱凱很感謝店東長的指導和幫助：「周文惠店東總是毫不保留地指導新人，也很包容新人的經驗不足，給我們很多成長的空間；曾經為了協助成交，她陪我跟客戶談到深夜，有店長和團隊夥伴的支持，讓我感覺受重視，身在這個團隊很幸福。」

永慶房產集團的科技工具讓經紀人處理文件資料更省時省力，只要透過手機就能完成，不受地域限制，工作效率更好。(圖片來源：永慶房產集團)

科技工具幫大忙 手機即可輕鬆完成日常工作

除了強大的聯賣制度，永慶房產集團的科技工具也讓陳昱凱在工作上如魚得水。他開心地說：「像是〈i智慧系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，除了可以快速查詢案件，也能立即取得物件相關資料，加快經紀人熟悉案件。」此外，當經紀人在外處理斡旋資料時，無需再將文件帶回公司處理，只要透過系統的應用程式上傳，即可現場調整委託書、完成簽署，節省大量資料往返時間，讓經紀人工作更有效率，進而加快成交速度。

作為誠實房仲，陳昱凱在帶看時一定詳細說明已經知道的所有資訊，包含屋況和成交行情，「不動產說明書」也會仔細審查，確保資料都有充分呈現；獲得新資訊時，他會立即通知買賣雙方、決不隱瞞，協助客戶做出明智的購售屋決策。此外，他也會特別留意客戶在意的條件，像是難以查證的兇宅議題，他會事先詢問附近居民和里長、多方打聽，只要社區內曾經發生，都會誠實告知。

展望今年目標，陳昱凱期望業績能一舉突破750萬元、甚至是1千萬元，拿到站上永慶不動產年度「菁英會」頒獎舞台的門票，為自己的房仲事業立下新里程碑。