聯合國世界糧食計劃署今天示警，在哈瑪斯（Hamas）發動致命襲擊後，以色列全面封鎖加薩走廊（Gaza Strip），導致加薩走廊重要物資供給嚴重不足。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）緊急事務副主任藍德（Brian Lander）說：「我們看到加薩走廊情況十分嚴峻，食物和飲水的供應有限，且很快就會耗盡。」

他說：「聯合國世界糧食計劃署已在現場處理，我們正提供食物給數以千計在學校和該地區其他地方尋求庇護的人，但食物很快就會發完。」

在哈瑪斯7日發動攻擊造成逾1300人喪命後，以色列9日宣布全面圍困加薩走廊，不讓食物、燃料、飲水進入，並將所有進出的口岸關閉。

紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC）今天表示，加薩走廊地區醫院發電機所需的燃料很快會耗盡。紅十字國際委員會並說，他們的援助物資和醫療用品庫存，因在加薩走廊無法安全通行而被困住。

除了封鎖邊界，以色列軍方也對加薩走廊發動大規模空襲，數十萬巴勒斯坦人被迫逃離家園。

藍德說：「隨著時間在走，在這種環境中尋求庇護和努力求生的人，只會落入愈來愈糟的情況。」

他敦促以色列和埃及為聯合國世界糧食計劃署建立起安全的走廊，以讓物資能送入加薩走廊，並確保聯合國工作人員能夠在區域內安全工作。

他說：「我們看到許多因人道主義設置的場所，或診所、學校都遭襲擊。所以我們要再次呼籲涉及衝突的各方，要遵守國際人道法的規定。」