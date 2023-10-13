新竹縣高中就學人口將出現暴增問題，成為各黨關切議題，立委沈發惠13日邀竹北市長鄭朝方、民進黨竹縣立委參選人詹紀緹和曾聖凱赴立法院與教育部進行雙向交流座談，國教署允諾將於1個月內提出大新竹高中增班增額具體規畫報告。

沈發惠邀集教育部國教署署長彭富源、教育部高等教育司專門委員吳志偉與會，沈發惠表示，大新竹因竹科人口屢創新高，面臨龍年即將到來，新竹縣、市將有4300位國中畢業生無法就近入學。而除新竹當地就學人口以外，鄰近苗栗縣亦有學生通勤至新竹就學，新竹地區增班設校需求刻不容緩。

鄭朝方表示，竹北市人口22萬，轄內公立高中僅有2間，比起彰化市3間、屏東市3間、員林市4間和斗六市2間，比例數量較少。尤其竹北地區人口成長速度超乎預期，依照目前情況，新竹就學人口將會越來越多，建議透過增班、增設完全中學，以最速效率方式解決燃眉之急。

鄭朝方指大新竹地區高中就學問題僧多粥少，數據顯示今年招生數8千多人、畢業生有1萬1千多人，預計116年大新竹地區高中不足缺口將達高峰，預計增加1700位左右學生沒學校可讀的窘境，其中尤以竹北情況最為嚴峻，造成許多學生得至鄰近縣市跨區就讀，建議率先透過增班、設立完全中學進行，但設立條件也必須搭配交通車等完善配套措施，未來竹北市公所也將研議透過市區免費公車協助因應，若能設立完中，則建議以高鐵區、交通節點為增設區位考量。

沈發惠表示，教育部應對短期增班盡速提出具體規畫，增設完全中學雖為縣府職權，亦請教育部緊盯在短時間內給予具體目標，以解決竹北就學資源不足問題。

國教署署長彭富源允諾，盡全力朝會中提議增班、設立完全中學來努力，將於1個月內提出具體規畫書面報告；高等教育司專委吳志偉也表示，高等教育司會與台大等大學院校溝通，可望挹注資源協助增設或改制完全中學。