伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）本週五（13）表示，如果以色列繼續對加薩地帶發動攻擊，（伊朗）有可能開闢新的戰線。伊朗外長還表示，伊朗與沙烏地阿拉伯進行的談判是德黑蘭支持巴勒斯坦戰略的一部分。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）13日，阿布杜拉希安今天早上抵達貝魯特時對《廣場電視台》（Al Mayadeen）頻道發表了這一聲明。

他還表示，哈馬斯發動的「阿克薩洪水行動」是對「錫安主義份子」（Zionist Entity）的回應。阿布杜拉希安表示：「穆斯林國家和人民不接受對巴勒斯坦人民的持續侵犯」。他強調：「以色列及其支持者」要對持續對巴勒斯坦人民的攻擊結果負全責。

伊朗外長還表示，伊朗與沙烏地阿拉伯進行的談判是德黑蘭支持巴勒斯坦戰略的一部分。

此外，以色列通知聯合國在24小時內疏散加薩地區北部。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）本週四（12）晚上的聲明中表示，以色列軍隊通知聯合國「加薩瓦地區瓦地以北的整個人口應在接下來的24小時內搬到加薩南部」

這場持續中的衝突，始於巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」，該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

哈瑪斯表示，這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對，以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。

加薩地區衛生部本週四（12）宣布以色列空襲加薩走廊造成的巴勒斯坦人死亡人數已上升至1,537人，。其中有500名兒童和276名婦女。超過6,600人受傷。

與此同時，哈瑪斯行動對以色列造成的死亡人數已達到1,300人，據以色列公共廣播公司（KAN）報導，受傷人數報告為3,300人。