2024台灣立委選舉11月登記，台南市立委第2選區選情激烈，無黨籍參選人陳昆和自9月起連續發動4波夾報文宣攻勢，引爆綠營支持者焦慮要求提告，郭13日出面呼籲對手適可而止。無奈表示「提告是政治動作，等有結果，選舉都結束了」。

台南市立委第2選區由陳昆和對上郭國文，陳昆和陣營在短短一個多月內，以夾報文宣發動4波攻勢，內容包括郭國文收受光電業者政治獻金、擔任立委面對密集光電設置卻毫無監督動作、有能力阻擋光電卻不作為等，甚至攻擊民進黨籍議員蔡麗青、黃肇輝，引爆綠營支持者憂慮，要求郭國文硬起來提告。

郭國文感嘆從政超過10年，從未看過一場選舉有如此多黑函，最近對手幾乎每周都發出抹黑文宣。逼得他2度透過臉書發文澄清，希望對手停止造謠抹黑，還給鄉親乾淨選戰。

郭國文13日正式對外說明，陳昆和號稱無黨參選，實際卻獲國民黨支持，穿著無黨的背心，卻形同國民黨參選人，完全複製藍營負面選舉的手法。控陳陣營一面主打下架民進黨，一面竟放話「尊賴敬侯」，說詞矛盾凸顯無核心價值。

郭國文表示，若對手持續散發不實黑函，將遞狀提告，但他感嘆，提告是政治動作，等到判決結果，選舉已經結束。