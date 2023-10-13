國民黨總統參選人侯友宜日前提出擴大巴氏量表免評，衛福部與勞動部啟動討論，並決議擴大免評對象，勞動部今天公告修正相關法規，15日起使用長期照顧服務 居家、日間或家庭託顧服務持續6個月以上；經1名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上CDR量表≥1；擴大特定身心障礙重度等級免評對象等從15日起就可以引進看護工。

依衛福部推估此次放寬巴氏量表免評對象、推估約有60萬家庭受惠，依勞動部過去經驗大概會有2萬至3萬名移工聘僱。

勞動部勞動力發展署表示，申請家庭看護移工及中階技術家庭看護免經醫療機構專業評估對象，增列包括使用長期照顧服務居家、日間或家庭託顧服務持續 6 個月以上；經1名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上 CDR 量表 ≥1；擴大特定身心障礙重度等級免評對象。

也簡化申請家庭看護工重新招募及聘僱中階技術家庭看護的流程，針對曾聘僱家庭看護移工且被看護者為75歲以上長者，以及被看護者持有無註記有效期間身心障礙證明者等二類對象，免除反覆再到醫療機構評估失能的困擾。

此外，也放寬留用中階技術人力相關規定，包括放寬同雇主同移工「累計」工作6年以上即可轉任中階技術人力，鬆綁現行須達「連續」工作6年的工作年資條件限制；新增中階技術一般營造工作，除協助營造業者留用公共工程及民間重大經建工程且具技術經驗、熟悉我國營造工程環境的優質營造移工外，也對接今年6月15日開放一般營造業移工未來具技術能力時，後續皆可轉任中階技術人力；擴大開放中階技術農業工作，納入林業、畜牧及養殖漁業工作，並調整僱用員工10人以下的農民或農民團體申請聘僱中階外國人總人數上限，以1年僱用國內員工平均人數25％核計。

發展署提及，本次也調整機構看護移工名額計算方式，刪除機構達100床規模分級採計護理人員人數的規定。修正規定後將可衡平核給機構看護移工名額，不應因規模大小有所差異。

勞動部表示，本次修正規定，已多次與民間團體社會對話，並與衛福部、經濟部、教育部、內政部及外交部等跨部會協商，透過法規調整務實回應人力需求，協助產業進用人力紓緩缺工困難，並減輕家庭照顧失能者的負擔。