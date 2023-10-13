2024總統大選「藍白合」即將舉行首次會談，國民黨侯辦執行長金溥聰與民眾黨的柯競辦總幹事黃珊珊將於明(14日)日下午見面磋商。對此，媒體人張禹宣表示，民眾黨一直在跟國民黨要價，但「嫌貨才是買貨人，今天民眾黨隔空喊來喊去，就是想買、想合」，只要等到國民黨讓步把價格降低、民眾黨也提高，雙方都有獲利空間就能成交；對於柯的目標價格，張禹宣認為，是想要能夠施政的行政院長，那國民黨該給就給，立法院副院長也能給，要讓民眾黨的人才在行政系統發揮。

張禹宣今(13日)在中天直播節目《庶民請上車》表示，黃珊珊明知道不可能在10月底之前就決定藍白要不要合作，但她還是要喊出來，是因為民眾黨現在就是在要價，從柯文哲提出「比民調」，國民黨作為大黨要與黨內討論，只過了兩個禮拜，其實並沒有拖延，但民眾黨卻一直釋放出「國民黨不敢！國民黨在拖！」的訊號，這就是在要價。

張禹宣也比喻說，民眾黨就像是婆婆媽媽到菜市場，喊出豬肉一斤20元，攤販不答應就講「不要買了」假裝走人，只是換成「國民黨不敢」的話術，接下來就是攤販喊一斤30元、35元，勸婆婆媽媽再看一下，民眾黨也就拋出「副手給對方來指定」、「搭檔也有可能」的說法。

張禹宣直言，嫌貨才是買貨人，今天民眾黨隔空喊來喊去，就是想買、想合。但就像菜市場的婆婆媽媽不可能一開始就讓攤販知道50元一斤可以接受，所以「藍白合」塵埃落地之前，民眾黨絕對會堅稱「自己要選到底，只當正的」。

但張禹宣認為，他個人覺得並非柯文哲本意，但柯文哲不會公開說，因為若公開表達他的想法，就等於退縮、軟弱，這是不可能的。除非等到國民黨讓步，願意把價格降低，兩邊的買賣才可能有談成的空間，所以，現在國民黨要做的，就是把價格放低，民眾黨願意提高，達到兩邊都能接受、都有獲利空間，就有成交可能。

對於網友提問柯文哲要的價格到底是甚麼？張禹宣認為，柯文哲不是要總統，而是行政院長，至於是2年還是4年則卡在國民黨，副總統這位子一點用都沒有，柯文哲最終的目標是下架民進黨、國家換人執政，整個行政團隊必須要換新、換血，把侵蝕國家的害蟲給踢出去，國家才會健康。

張禹宣也跟國民黨喊話，國民黨希望在藍白合之間能當正的，那柯文哲憑什麼不能當行政院長？「該給就給，立法院副院長也可以給」，如果國民黨內有人因為自己的權位而卡住行政院長這位子，那合作就一點意義都沒有。國民黨應該要讓民眾黨的人才在行政系統發揮長才，這才叫合作，國民黨要適度讓利跟籌碼，因為很現實的「柯文哲就是有選票」。