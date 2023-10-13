前內政部長李鴻源日前於直播時稱，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊的廠商賺取大額回扣。行政院長陳建仁今天批評，真的是很令人憤慨，為了選舉講這種話，實在是昧著良心在講，這樣的汙衊抹黑，政府要在第一時間回應。

陳建仁今天到立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委林楚茵質詢指出，李鴻源日前在直播上，稱口罩國家隊廠商賺取大額回扣，經濟部要求李鴻源道歉，但若李鴻源不道歉，經濟部要怎麼做、是否要提告。

經濟部長王美花指出，看到李鴻源公然稱廠商拿回扣，非常痛心，口罩國家隊是政府、民間企業、公協會，大家齊心合作的結果，這是完成非常不可能的任務，讓國內口罩從一天180萬變成一天2000萬片，還可以供應給盟友，這是非常了不起的工作。

王美花說，大家經歷非常辛苦，但是是非常了不起的戰役，今天為了選舉抹黑、完全是沒有人性的講法，非常不可取，李鴻源一定要道歉，這樣的抹黑完全不能接受，還給大家公道。

林楚茵則建議，沒有道歉就提告，她也提到，中共設定民生議題，發包給地方派系、親中企業、網軍，承包的是名嘴、網紅、粉轉，透過輿論戰渲染，再進入LINE群組，一條龍的產業鏈抹黑，行政院有辦法動起來？

陳建仁指出，確實現在有很多認知作戰不斷浮現出來，很多問題需要跨部會回應，對於錯誤的假消息，要快、正確，很準的去回應，要快、正確、準，希望任何一個錯誤的假消息，一定要在一天內回應，透過各式各樣的管道，讓民眾了解是假訊息。

陳建仁話鋒一轉說，李鴻源也批評圓山子分洪道，是無效浪費，所有水利專家都認為這是空口說白話，枉費李是這方面的學者，對於李鴻源講到口罩這件事，真的是很令人憤慨，為了選舉講這種話，實在是昧著良心在講，這樣的汙衊抹黑，政府要在第一時間回應。