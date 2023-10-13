34歲女星賴琳恩自出道就以精緻五官加上凹凸有致的魔鬼身材，成為不少男粉絲心目中的女神，參加亞洲小姐選美更獲得季軍殊榮，在與男星陳乃榮結婚後人氣不減反增，還有「最辣人妻」封號。琳恩最近去宜蘭玩，穿上性感泳衣擺拍，側面都是洞大露春光，她害羞透露「（路人）叔叔在看」。

琳恩升格人妻後，性感風格沒有太大改變，喜歡穿什麼就穿什麼，毫不吝嗇展現自身優勢。琳恩今（13日）在Instagram分享和閨蜜到宜蘭玩，兩人換上泳衣在飯店游泳池邊享受假期；閨蜜發現光線佳主動示意幫她拍朦朧美照，琳恩就開始專業擺起姿勢，沒想到側面竟春光乍現。

原來琳恩身上的泳衣側面設計全是洞，極品S曲線一覽無遺，她照著閨蜜指示擺姿勢，但她發現路人大叔們好像在看自己，閨蜜笑說「他們看不到啦」，要她專心凹腰、撅起屁股；而琳恩泳衣不僅側面養眼，正面超深V設計有料上圍也呼之欲出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

網友見到琳恩一系列清涼照，都激動表示，「沒想到秋天還有辣照，美翻了啦」、「仙女下凡」、「身材真的太好了，羨慕乃榮哥」、「火辣的琳恩不會讓人失望啊」。