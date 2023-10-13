黃姵嘉飾演現代舞者。（客台提供）

謝章穎飾演綠金龜維他命。（客台提供）

《綠金龜的模仿犯》導演鍾侑霖。（客台提供）

黃姵嘉、謝章穎主演的客台電視電影《綠金龜的模仿犯》，以獨特強烈的異色喜劇風格，探索人性執著與無奈的一面，在國際上大放異彩，已獲得「羅德島國際電影節」、「美國科幻恐怖與動作電影節」、「桃園電影節」與金鐘獎三項大獎入圍，近期再傳捷報，入圍「2023 Cinema at Sea – 沖繩環太平洋國際電影節」。

沖繩環太平洋國際電影節是由臺灣旅日導演黃胤毓擔任總監，團隊結合日本、臺灣、法國、德國等多國影展人士，並由知名沖繩演員尚玄(Shogen)出任大使，主競賽單元評審團主席由曾獲威尼斯影展等國際影展肯定的伊朗大師導演阿米爾．納德瑞(Amir Naderi)出任。今年有3部華語片入圍主競賽單元，《綠金龜的模仿犯》是唯一入圍的台灣片，將與吳慷仁主演的馬來西亞電影《富都青年》、香港與澳門合製《我們的18歲》等其他作品共同角逐！客家電視也將在10月14日晚間9點於頻道與官網同步播出，再觀眾再度回味。

回憶起拍攝時的心情，導演鍾侑霖就說：「拍攝期間每天都在下雨，但很幸運的是，在拍攝山景那天，天氣卻奇蹟式的放晴，不僅符合劇中的需要，更令我難忘的是那天工作氛圍特別好，大家臉上都因為陽光帶著笑容。」

作品陸續獲得國內外影展肯定，導演鍾侑霖也謙虛地說：「綠金龜的模仿犯能在眾多海外影展中被看見，實在是很開心，這不僅是這故事被看見被肯定，更是幕後所有的製作團隊的心血得到了回報，而身為團隊一員的我，除了感激還是感激。」