屏縣府為讓學生能掌有營養午餐表意權，將於12月9日舉辦「屏東廚神爭霸戰」，當中由兒少代表擔任初審評審選出的12道創意料理，將納入112學年度第2學期的營養午餐菜單。（謝佳潾攝）

屏縣府為讓學生能掌有營養午餐表意權，將於12月9日舉辦「屏東廚神爭霸戰」，當中由兒少代表擔任初審評審選出的12道創意料理，將納入112學年度第2學期的營養午餐菜單。（謝佳潾攝）

據統計，每人求學期間約要吃上2400餐營養午餐，可見營養午餐已成青春歲月的重要記憶，為此，屏縣府希望學生能掌有營養午餐表意權，因此將於12月9日舉辦「屏東廚神爭霸戰」，當中由兒少代表擔任初審評審選出的12道創意料理，將納入112學年度第2學期的營養午餐菜單。

屏東縣長周春米指出，因應國民教育12年，每人在高、國中、小的12年青春歲月中，在學校用營養午餐的次數約有2400餐，而對弱勢的孩子來說，營養午餐有可能就是一天中最重要的一餐，可見營養午餐的重要性，除了要吃得健康外，還是一種心靈上的寄託。

周春米說，她不僅重視營養午餐的衛生安全及美味，也很看重學生對營養午餐的意見表達，她希望學生能夠自己決定吃什麼，把營養午餐變成同學們非常期待的一餐，除撫慰上半天的辛勞，也提供下半天的活動能量。

為此，縣府決定舉辦「屏東廚神爭霸戰」，藉此推出營養午餐創意料理秀，教育處表示，即日起至11月15日止，歡迎屏東縣所屬高國中小學校及承接學校團膳廠商校廚、與午餐祕書或營養師組隊報名參賽，屆時將聘請專家學者、校園營養師及兒少代表為初賽評審，並選出12組進入決賽，而決賽作品會由全縣國中小學生1人1票票選，票選成績納入總成績計算。

教育處進一步指出，決賽將於12月9日在屏榮高中登場，參賽者需在150分鐘內，端出校園營養午餐的3菜1湯1主食及現場指定菜色，總成績以決賽成績占60％、學生網路票選成績占40％加總計算，冠軍有5萬獎金、亞軍3萬、季軍2萬、佳作1萬，此外，只要入選就有5000元獎金。

教育處強調，最終參賽並進入票選的菜單，將納入112學年度第2學的營養午餐菜單，由各校選擇並供應給學童。