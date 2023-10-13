擁有55萬訂閱數的南韓直播主光Berry，憑藉著性感甜美外貌成為網紅，不過近日她在節目控訴遭到老公監禁、毆打、性侵等暴力威脅，過程令人瞠目結舌。

光Berry透露2016年和丈夫結婚後，家裡收入來源都靠她直播，為了擁有更多粉絲，丈夫會逼她穿得性感一點，且布料越來越清涼，她曾哭著拒絕：「我不想穿得那麼露」，但都會遭到丈夫威脅和諷刺，夫妻倆婚後口角不斷。

光Berry和丈夫結婚後，收入都靠她直播賺取。（圖／翻攝自실화 On YouTube）

8月13日光Berry和丈夫再次起口角，未料對方竟對她施暴，突然勒住她脖子，還拿剪刀把她頭髮剪掉，並把她關在廁所一個晚上，因此光Berry向警察求救，並決定離婚，隔天兩人相約要簽離婚協議書，沒想到丈夫又攻擊她。

光Berry被丈夫拿木頭砧板砸後腦勺，並對她性侵得逞，甚至拿木棒、剪刀類工具威脅要插入她的下體，除了光Berry被施暴，連她的寵物犬也不放過，後來光Berry趁丈夫熟睡後，將收集的證據帶到醫院驗傷，警方當晚也以特殊暴力、監禁、強姦傷害等罪將他逮捕。

光Berry被老公監禁、剃髮、性侵等，公公回應超冷血。（圖／翻攝自실화 On YouTube）

而節目也循線找到男方的父母，未料光Berry公公竟冷漠回「還好他沒殺死人，男生在生氣時力氣都很大，好險家裡那時候沒有刀。」婆婆也替兒子辯解，表示他們結婚時有協議，如果劈腿就剪掉頭髮，「他不是故意的，就想到那個約定而已。」

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