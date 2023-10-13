志聖工業自結第3季合併營收為9.05億元，季增24.18%，稅前盈餘為1.99億元，稅後盈餘為1.69億元，累計前3季合併營收為26億元，年減36.48%，稅前盈餘為4.32億元，稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業將於11月2日舉行法說會，說明未來營運展望。
志聖工業(2467)將於11月2日舉行法說會，公司自結第3季稅後盈餘為1.69億元，累計前3季歸屬於公司業主稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業自結第3季合併營收為9.05億元，季增24.18%，稅前盈餘為1.99億元，稅後盈餘為1.69億元，累計前3季合併營收為26億元，年減36.48%，稅前盈餘為4.32億元，稅後盈餘為3.76億元，年減35.31%，每股盈餘為2.4元。
志聖工業將於11月2日舉行法說會，說明未來營運展望。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。