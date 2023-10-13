Apacer宇瞻以最高標準生產穩定可靠的寬溫記憶體模組，確保產品能夠在極端惡劣環境下展現出卓越的穩定性與可靠性。從充電樁到5G基地台，再到自駕車等新興工業領域，Apacer宇瞻寬溫記憶體模組都取得了優異的應用成果，贏得市場的高度肯定。

此款DDR5正寬溫記憶體模組，亦貫徹Apacer宇瞻追求卓越的精神，奠定工業級DDR5記憶體領域的重大突破。宇瞻精選高品質的原廠工規寬溫DDR5 DRAM IC，並運用先進1a奈米製程技術，實現卓越的高效能、低功耗及寬溫運行特性。

全新推出的DDR5正寬溫記憶體模組產品線包括UDIMM、SODIMM、ECC UDIMM和ECC SODIMM等多種規格。支援高達4800MT/s和5600MT/s的傳輸速率，並提供8GB、16GB和32GB等多種容量選擇，以滿足多樣的客戶需求。此外，更提供了業界首創完全無鉛(Fully lead-free)版本的DDR5寬溫記憶體模組，確保與未來歐盟RoHS標準保持一致，不僅協助企業實踐ESG承諾，同時也展現我們對環境永續的切實行動。