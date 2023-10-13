我國駐聖保羅台北經濟文化辦事馮光中處長蒞臨致詞表示，巴西是我國在南美洲第一大貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額達38.23億美元，更是全球重要電競市場，2022年產業規模超過27億美元，期待透過本次展覽，提升台灣精品巴西的知名度，促成更多商機。

台灣精品館共計展出威剛、明基、芝奇、宇瞻、迎廣(6117)等45件電競及直播相關裝置及周邊產品，並與技嘉(2376)合作設計現場電競體驗區。而除了巴西之外，台灣精品下個月將於電競產業另一重要市場-印度舉辦台灣精品電競決賽，展現台灣精品企業的實力，持續協助業者布局新興市場。

根據Newzoo公司調查，巴西擁有世界第三大電競人口，電競產業近年來升級為體育賽事活動，在巴西的關注人口日益增多且朝專業化發展，衍生的電腦及周邊硬體、各類電競賽事以及賽評直播等商機不容小覷。

巴西電競展為拉丁美洲最大電競盛會，展期從10月11至15日，主題涵蓋AR/VR、電子遊戲、電競及周邊設備、影音串流及播送等，國際大廠如Logitech、Samsung、SEGA、Nintendo、Ubisoft等均參展，占地超過50萬平方公尺。