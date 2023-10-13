台北市消防局游家懿副局長參加「2023亞太城市高峰會」，於10月12日論壇中以「All In One-Emergency Medical Services 一體化的緊急醫療救護服務」發表演說。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局游家懿副局長參加「2023亞太城市高峰會」，於10月12日論壇中以「All In One-Emergency Medical Services 一體化的緊急醫療救護服務」發表演說，與來自超過170個城市的政府代表及企業領袖等各界賢達交流，充分展現台北市在緊急救護工作卓越的成果。

亞太城市高峰會(Asia Pacific Cities Summit, APCS)係澳洲布里斯本市於1996年所倡議成立，原則上每2年舉辦1次會議，是亞太地區城市政府與企業間重要的交流聯繫平臺。本次大會於澳洲布里斯本舉辦，以「為我們的未來塑造城市」為主題，與各參與城市代表共同探討影響城市未來發展之策略，議程之安排著重在參與者間交流互動，以及針對各都市可能面臨之問題交換經驗，進行方式則以邀請城市領袖及企業代表演講為主。

因應數位時代來臨，消防局近年來在緊急救護工作數位化做出許多努力，諸如2022年建置「高效能勤務派遣系統」，運用全新資通訊技術，使119救災救護指揮中心精準掌握傷病患位置及病情，另即時掌握救護車量能，提升派遣精準度；運用5G網路優勢，啟用「5G救護車視訊聯防系統」提升緊急救護處置能力，更將服務延伸至離島澎湖縣，實施緊急救護線上指導，展現臺北市緊急救護軟實力。救護人員於案件現場即可施作12導程心電圖，並透過超音波小組(TPOCUS)實施到院前超音波探查，將相關資料傳輸至指定醫院，即早啟動緊急應變小組縮短反應時間。消防局表示運用物聯網技術建置「急重症資訊整合系統(CIIIS)」，以視覺化儀表板呈現各項急重症（OHCA、重大創傷、腦中風、心肌梗塞）關鍵性指標，藉由大數據分析、改善救護流程、提升急救處置效益。各項成果在論壇中進行分享並獲得各與會城市代表之認同，透過充分之討論蒐集到許多寶貴意見，持續打造完善之緊急救護系統。

消防局指出，自1999年成立全國第一支「金鳳凰專責救護隊」至今，已經拯救1,524名OHCA病患使其得以康復出院，也成功挽救了無數家庭免於破碎，今（2023）年上半年OHCA病患存活率更是提升至12.64%，除了回到COVID-19疫情前水準外，更突破過往紀錄，而在OHCA康復出院率也達到歷史新高10.24%的成績，透過此次出席亞太城市高峰會暨市長論壇，共享世界各城市成功之果實，消防局未來將持續推動緊急救護數位轉型，緊扣生命之鏈，提供臺北市民更優質之緊急救護服務。