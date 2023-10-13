台中捷運綠線18座車站月台緊急停車按鈕，目前已經全數設置完成並啟用，中捷公司表示，軌道區發生緊急狀況，可立即按壓緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，即可讓列車緊急停車，確保系統營運安全。

今年5月10日興富發文心愛悅建案塔吊吊臂墜落砸入中捷軌道，自動駕駛列車從車站出發撞上，造成1死14傷，外界呼籲中捷在月台設置緊急停車紐，避免類似事故再次發生，中捷市政府站月台緊急按鈕9月6日率先啟用。

中捷公司表示，為提升行車安全，精進緊急應變作業，在各車站每一側月台增設2具緊急停車按鈕，每一車站共裝設4具，目前全線月台緊急停車按鈕均已提前完成並啟用。

中捷公司說明，緊急停車按鈕分別裝設在3號月台門及8號月台門左側，如發生異物掉落軌道或旅客跌入軌道等緊急事件，站務人員、保全及候車旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，即可阻止列車進出站。

中捷公司指出，除了積極完成設置，中捷也加強向旅客宣導，已在各站透過車站廣播及月台跑馬燈說明月台緊急停車按鈕位置及如何使用；緊急停車按鈕上方也設有指引標誌，方便旅客辨識及快速找到按鈕。

中捷公司表示，為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並設置警語，提醒旅客非緊急狀況請勿使用，以免受罰，未來會持續強化系統各項安全作為，讓旅客乘車更加安全，且有助運量持續上升。