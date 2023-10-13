潛艦國造弊端疑雲重重，綠營狂打國民黨立委馬文君洩密，但隨著藍營北市議員徐巧芯曝光前海軍顧問郭璽錄音檔，讓民進黨說法不斷翻車。馬文君指出，民進黨立委王定宇12日刻意安排質詢國防部參事邵維揚，兩人一搭一唱，反而坐實了自己違法事實，證明當天會議洩密的就是王定宇自己。至於配合演出的邵維揚，疑似被郭璽視為自己人，或可以被打點、說服，是知情包庇？還是被郭璽蒙在鼓裡？正是該被調查的對象。

馬文君今(13日)在臉書發文提到，如今的國防部參事、2019年時擔任海發中心主任的邵維揚中將，12日被王定宇委員請上質詢台，兩人一搭一唱，邵維揚說自己在2019年3月28日的秘密會議上，看到有委員使用手機，於是就向主席王定宇報告。當天那場機密會議討論到國造潛艦採用X尾舵，結果王定宇會後馬上發臉書公開，邵維揚又配合王定宇，說X尾舵不是機密。

馬文君強調，不過要硬拗自己公開發表X尾舵不是機密，王定宇似乎也很心虛，還去扯什麼曾與本黨委員江啟臣，與廖婉汝聊過，又說什麼因為當時記者都在問，所以？但正因為王定宇既在意又心虛，刻意安排與邵維揚這段對答，反而坐實了自己違法事實。因為根據立法院議事規則第50條第1款：「秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。」

「翻車啦定宇，當天會議洩密的，就是你本人！」馬文君指出，至於配合王定宇演出的邵維揚。如今被揭露的郭璽錄音檔，顯示在2021年7月間，當時郭璽勾結韓籍顧問等人要自立門戶，用造假的學歷經歷，假的輸出證明，與「陰陽合約」，開人頭公司，框定後續造艦預算時，曾脫口而出：「沒有問題的，我會跟邵和黃總長報告，這件事情就可以開始進行了。」這個「邵」，根據早先徐巧芯議員質疑，及媒體揭露，就是邵維揚。

「換句話說，邵維揚疑似被郭璽視為自己人，又或者可以被打點，可以被說服？」馬文君表示，若屬實，為什麼郭璽在潛艦國造案中勾結不肖韓人，詐騙國家，只要跟邵維揚與黃曙光報告就可以進行？邵維揚是知情包庇？還是也被郭璽蒙在鼓裡？

馬文君直言：邵維揚自己，正是該被調查的對象！配合著造謠馬文君洩密，轉移潛艦國造弊端的焦點。