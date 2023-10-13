恒指開盤跌291點，報17,946點，跌幅曾收窄至224點，見18,013點全日高，隨後跌幅擴大，早盤跌385點。港股下午2時過後曾跌461點，低見17,776點。恒指最終收報17,813點，跌424點或2.3％。

國指收報6,115點，挫151點或2.4％；科指跌139點或3.5％，報3,879點。大盤全日成交841.95億港幣。總結全個星期，恒指累升327點或1.9％。

個股表現方面，盈富跌2.2％報18,44港幣，成交居首達45.91億港幣。

京東遭多家大行唱空，大削目標價，股價低見102.5港幣創在港上市低，收盤急跌11.5％報104.2港幣，為表現最差藍籌，居成交榜第二位。

騰訊挫3.1％；美團跌3.2％；阿里巴巴插3.8％。醫藥及生科股個別逆市走揚，翰森製藥升2.3％，為表現最好藍籌。

中央匯金買四大行A股刺激12日陸銀股急升，建行今日走低1.1％；工行下滑1.8％。今日創過52周新高股份包括比亞迪電子、聯邦製藥、來凱醫藥等。