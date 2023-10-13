紙價吹漲風，華紙（1905）開第一槍，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和今（13）日表示，國際紙漿價格持續走揚，華紙計劃在第四季調漲文化用紙、特殊用紙內外銷報價，漲幅約5％～10％。

國際漿價今年第二季急跌，每噸跌幅約250美元，隨著旺季到來，帶動漿價回升，目前長纖漿價來到每噸近700美元、短纖漿價來到每噸約600美元。

視國際原料價格走勢，華紙預估，國際漿價11月續漲的可能性高，每噸漲幅上看30美元～50美元。