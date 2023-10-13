國民黨立委王鴻薇先前檢舉民進黨總統參選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安論文抄襲，潘被判定瑕疵，遭校方書面告誡並限期兩個月抽換論文。王今發現，已經兩個多月，潘根本沒有抽換論文，諷潘「連補考都不過」；賴清德競選辦公室發言人陳世凱後續除解釋，也反批王鴻薇未經查證、不顧事實召開烏龍記者會。王隨後再批，民進黨是睜眼說瞎話，要求賴辦向社會道歉。

針對陳世凱說，潘孟安的論文，校方8月1日發文，通知「未違反」學術倫理案，無須撤銷學位。王鴻薇表示，這完全是錯誤的說法，因為高雄師範大學認定是，潘孟安「違反」學術倫理，屬於論文瑕疵，只是未達到撤銷學位的等級。

王鴻薇反問，民進黨敢不敢跟社會大眾說論文瑕疵沒有違反學術倫理，沒想到民進黨短短兩個月，就如此睜眼說瞎話，欺騙社會大眾，如此護短，「我要請賴清德競選辦公室鄭重向社會道歉」。

至於陳世凱說，潘孟安已於9月8日提交修正後碩士論文論文也通過審核。王鴻薇質疑，但高雄師範大學審定報告書寫明「被檢舉人於收到審定報告書之日起2個月內完成所有瑕疵之更正，修正後填寫「國家圖書館學位論文抽換申請書」，由本校向國家圖書館申請論文抽換」，難道潘孟安是指責自己母校高雄師範大學，在審定通過後，經過一個多月還沒有及時提出申請嗎？還是國家圖書館不敢上架新論文？「我要請教潘孟安修正後的論文是見不得人嗎？為什麼不敢送進國圖？」

王鴻薇強調，她兩個月前就說，潘孟安重複率將近54％的論文要補正，幾乎是重寫半本論文，這根本是天方夜譚，「除非是學術天才，如果成功我一定會好好檢視」。

王鴻薇說，既然潘孟安對自己的新論文如此有自信，希望潘孟安今天公告自己已經修正完成通過審核的論文檔案給社會大眾拜讀，也讓她看看這次有沒有抄襲？如果做不到，就是公然欺騙世人，要請潘孟安向社會致歉。