北市萬華康定路上鑽石大樓，長年被情色業者盤據，警方長期蒐證，本月(11)日深夜出動近百名警力攻堅掃蕩，還引起大批居民、路人圍觀。事實上，今年7月份，當地警方前往鑽石大樓掃黃後，外界好奇，再次大動作掃蕩動機為何?對此，《中時新聞網》副總編輯戴志揚接受《新聞歸剛欸》訪問「震撼內幕」全說了。

【新聞歸剛欸】把警察當塑膠！鑽石大樓春色抄不掉?社會記者狂掀「震撼內幕」

戴志揚表示，「鑽石大樓樓層內部隔了很多小房間，許多應召站業者在裡面經營事業，而周邊也有不少的私娼個體戶。」不過，近一、兩年來，當地變成兩大集團在操控，戴志揚進一步說，「警方七月大動作掃蕩，只動到了其中一個集團，結果後面引來很多黑函，包括台北市警局、萬華分局等都接到投訴，表示有警察從中收賄，直指只針對一個集團來做查抄，反而讓另一個集團得利」。

萬華警方連同相關單位共逮31名性工作者。（資料照）

抹黑謠言甚囂塵上，戴志揚透露，「萬華分局、台北地檢署及台北市警局等決定破除傳言，一次就把它(情色業者)抄完」。不過，戴志揚不諱言地說，「七月份大動作抄了一次後，(11)日大動作再抄，遭逮人數更多，反而讓外界有更大想像空間，當初是不是真的是如此?」

警方攻堅萬華康定路上鑽石大樓淫窟。（資料照）

情色業者躲避風頭，死灰復燃可能性?戴志揚坦言，「我打上一個大問號，鑽石大樓擁有龐大商機和利益，加上各方角頭、派系都想插旗，還是要持續觀察下去，畢竟30多年來，它就是動不了的地方」。

鑽石大樓染黃難除根，《中時新聞網》副總編輯戴志揚爆震撼內幕。（游定剛拍攝）

據了解，萬華警方日前獲線報「鑽石大樓長期出入人口複雜」，(11)日深夜，連同相關單位攻堅掃蕩，一共查獲31名性工作者、5名嫖客以及7名負責人；並持票前往環河南路租屋處，將應召站業者陳明傑及越籍女友逮著正著，一共55人帶回。而陳姓主嫌警詢後，依涉組織犯罪依法法辦，及社維法裁罰。