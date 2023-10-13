聯合國新聞稿指出，目前外界的援助無法送達被圍困的230萬加薩居民。已有2500棟建築被摧毀，2萬3千棟房損。流離失所人數來到33.8萬人，其中約有22萬人，目前在由「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」（UNRWA）經營的學校中避難。聯合國職員已有12員於以色列空襲中喪生。

2023年10月11日，巴勒斯坦人疏散一名在以色列對加薩城附近的轟炸時受傷的男子。（美聯社）

據聯合國12日官方新聞稿，人道主義工作者正竭盡所能地繼續支援加薩地區的居民。聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，與UNRWA合作，他們於本週三（11）提供新鮮麵包，來自「尚能運作的麵包店」以及食物，分發給超過17.5萬名分散在88個避難所的難民，人數持續攀升中預計超過80萬人。

2023年10月11日，一名巴勒斯坦人走過加薩城以色列轟炸所造成的破壞。（美聯社）

聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）報告指出，大規模的流離失所仍在持續，僅在過去的24小時內就增加了30％，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在紐約向記者匯報時表示。這將累計數字提高至超過33.8萬人，其中「超過2/3的人正在UNRWA經營的學校中避難」即21.8萬名內部流離失所者（IDPs）在92所學校中避難。

此外，已有超過2,500棟的民宅被摧毀，而近23,000棟則受到中度至輕度損壞。至少有88處教育機構受到襲擊，其中包括18所UNRWA學校，其中有2所被用作流離失所者的緊急避難所，還有70所巴勒斯坦當局的學校。發言人表示：「這意味著連續第6天，超過60萬名兒童在加薩地區無法在安全的地方接受教育。」

與此同時，WFP強調他們的食物援助儲備即將耗盡，呼籲緊急提供援助通道。此外，UNRWA在週四宣布，自10月7日以來，在加薩地帶已有12名工作人員遭到殺害。該聯合國機構在社群網路平台X上表示：「我們為此損失深感哀痛，與我們的同事和家人同在」，並重申「聯合國工作人員和平民必須隨時受到保護。」

聯合國世界衛生組織（WHO）本週四晚上發出警告，指出加薩的醫院已經「到達崩潰邊緣」。醫院每天僅有幾小時的電力供應，被迫限制燃料儲備以維持擁擠的治療區域中的最關鍵功能」醫療用品的嚴重短缺加劇了危機，限制了應對能力。