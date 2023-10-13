與生孩子相比，現在有許多人改為養寵物，但要記住帶毛小孩出門時，最好使用牽繩，避免寵物走失或是造成其他人困擾。一位民眾表示，日前帶愛犬出門時，狗狗不慎走失，當晚就向警方請求幫助，沒想到最後卻因為員警一連串的行為，反而導致狗狗到現在仍不知所蹤，事情曝光後讓網友全都超憤怒。

一名女網友昨（12）日在「Dcard」表示，9月29日帶愛犬炭吉出門時，不慎在18時30分許讓狗狗在中和走失，苦尋無果後在當晚20時30分左右至中和員山派出所求助，明確告知狗狗走失的時間、地點及逃竄方向等，但員警調閱監視器後卻說沒發現，讓飼主以為愛犬走失後改往其他方向逃竄，因此陸續對其他範圍進行搜索。

隔日，飼主等人再度前往員山派出所，另一位女警卻在相同時間範圍的監視器畫面中發現狗狗蹤影，證實狗狗是持續往走失方向逃竄，「代表9/29 當晚的員警並沒有認真替我們看監視器，導致我們找狗的方向及時間延誤了」。

飼主透露，在持續探訪下，10月4日時她終於發現一位騎士載走愛犬的監視器畫面，因此前往中和的金城分局報案，但苦等多日都沒後續，她因此在8日致電詢問，警方則告知該名騎士剛出獄、居無定所，不過追查後已在7日逮到嫌疑犯，對方供稱狗狗在中和某處跳車，事件已破案，將送法院讓檢察官處理。

不料，事後飼主在其他分局調閱監視器時，卻發現愛犬根本沒有跳車，而是被該騎士一路載到永和去，結果金城分局的員警才改口，說員警有到該騎士家中確認，當下沒有發現狗的蹤跡，並稱因為他們相信嫌疑犯供詞，因此沒有調閱監視器確認，讓飼主崩潰質疑「這樣不是在欺騙我們嗎？」

飼主說，因為有證據的關係有提告，但警方已曾經侵佔就結案，「覺得警察因為這件事小，所以又被敷衍的感覺。就像我說的，他騙我們說有看監視器，也因為這樣導致我們錯失時間」，讓其他網友全都怒批「打督察室或找議員去問，不然這種感覺真的很差很敷衍」、「竟然還騙人，遇到這警察太衰了」、「真的是碰到吃案爛警」、「之前在汐止被吃案有不好的經驗，後來寫信到局長信箱才有另外一位承辦員警出來受理。」

此外，也有不少人反嗆狗狗會走失是因為不使用牽繩導致的，也讓飼主說經過這次教訓她已清楚牽繩的重要性，現在只希望愛犬能夠順利回家。