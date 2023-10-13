北市保大員警於GQ臺北城市野營活動進行反詐騙預防宣導。（圖／警方提供）

台北市大佳河濱公園7日舉辦「GQ城市野營嘉年華」活動，現場集結眾多美食攤位，還邀請多組國內、外樂團共襄盛舉，台北市保安大隊聯合台北市公務局利用此次盛況辦理「識詐」宣導活動，採第一線宣導互動方式讓市民認識詐騙手法，防範詐騙案件發生。

台北市保安大隊長陳建龍表示，詐騙集團的詐騙手法詭譎多元，提醒民眾詐騙集團常透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借「投資股票」、「虛擬貨幣」、「外匯基金」等名義，吸引加入LINE投資群組，引誘投入大量資金，等民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。

台北市保安大隊呼籲：行政院近期提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」四大面向：「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，三減目標：「減少接觸、減少誤信、減少損害」，全方位降低詐騙受害事件，民眾有接到疑似詐騙電話或簡訊，有疑慮立即撥打165反詐騙諮詢專線等觀念，以防受害。