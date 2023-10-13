北市大安區爭鮮壽司12日晚間爆發嚴重衝突，兩派人馬不明原因爆發口角，後演變成全武行。到底為何要嗆對方長得像茶碗蒸，動手的刺青男子也做出解釋。

據了解，被問到為何要說對方長得像茶碗蒸時，刺青男表示對方吵架過程中大聲嗆「我點個茶碗蒸有什麼」，自己便順著反嗆「你點茶碗蒸是你家的事，一直看我幹嘛」，接著才會說「你長得很像茶碗蒸」，都是當下沒多想脫口而出。

刺青的姜男有竹聯幫背景，12日凌晨與女友及另外兩名友人先入店用餐，不久後，戴眼鏡的王姓男子與友人也入店。期間兩桌人就不斷互相對視，王男疑似不滿店家茶碗蒸送太慢，便大聲催促「我們有點茶碗蒸」，姜男疑似不滿王男聲音太大，加上雙方先前一直互瞪，衝突一觸即發，過程中還嗆王男「你看起來就像茶碗蒸」。

店員上前制止揚言報警後，兩派人馬下樓上演全武行，姜男將王男與其友人打倒在地，警方趕到現場勸阻無限，便使用警棍壓制，上銬帶回警局。