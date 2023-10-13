美國從本土調派F-15E戰鬥轟炸機到日本沖繩縣嘉手納空軍基地，接替部署嘉手納多年、目前分批返回本土的舊式F-15C/D戰機。（圖／嘉手納空軍基地）

美軍將把嘉手納基地的F-15C戰機逐步退役。這架F-15機尾的ZZ，是第18戰機聯隊的代號 ，該聯隊長期駐地在嘉手納。(圖/美國空軍)

對於「疑美論」傳聞，包括美國要從第一島鏈離開、美國海軍陸戰隊要從沖繩撤離等，前美國國防部官員胡振東認為，美國絕對不會離開亞洲、絕對不會離開第一島鏈！

胡振東在《豈有此呂》網路節目表示，因為普天間基地（ Futenma）在一個城市中間，飛V22很吵，2012年美國和日本決定，把5000名海軍陸戰隊搬到關島，另外3000人搬到澳洲，可是都還留在亞洲。

另外，他也披露，去年美國把在嘉手納基地（Kadena）F15CD調回美國，因為太老了，把F15EX最新雙座機調過來，因為會帶無人機，以後面對中共威脅，一架可以帶好幾架無人機。但現在還在造，所以把阿拉斯加F22放到那邊，大家輪流。

胡振東提到，美國和菲律賓又簽訂基地協議，多了5個基地，其中3個就在台灣巴士海峽那邊。在巴拉望是保護南海，在呂宋北邊那幾個基地離台灣非常近，是保護台灣。日本在幾個小島，宮古那些裝了防空防船飛彈，都是因為台灣的關係。

美國前空軍中校、曾任AIT副組長、台灣雷神前總經理胡振東。（資料照片）

胡振東強調，美國不會離開第一島鏈，美國不可能離開亞洲，因為亞洲是一個很大的經濟夥伴，美國絕對不會離開亞洲、絕對不會離開第一島鏈！

胡振東於建中一年級時到美國，在美國空軍服役27年後以中校退伍，轉為美國國防部文職的台灣科科長，後赴美國在台協會（AIT）擔任副組長，再到台灣雷神公司擔任總經理，現已退休。