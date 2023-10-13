為解決基隆高地社區供水設備改善問題，立法委員蔡適應（左二）爭取將第二期計畫納入更多社區。市議員許睿慈（左一）表示，高地供水問題不只造成社區的自來水管線爆管，漏水也導致無形浪費水資源，更讓道路不平整，造成用路人危險，她會和蔡適應繼續爭取改善。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

為解決基隆高地社區供水設備改善問題，立法委員蔡適應（中）爭取將第二期計畫納入更多社區。市議員張顥瀚（左）表示，基隆的山海觀社區，在半年內經常性爆管，還有其他社區有這方面的問題，他會在地方來敦促自來水公司和各社區合作，盡快提出計畫、舒緩用水問題。（市議員許睿慈提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆山多地少，許多高地社區長期加壓供水，設備易故障損壞。立委蔡適應先前已爭取水利署第一期「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，改善部分社區之問題。為推進二期計畫，蔡適應13日邀請水利署副署長林元鵬、台灣自來水公司副總經理穆岳鈞以及議員許睿慈及張顥瀚列席，了解計畫執行狀況，並詢問第二期補助方案，持續爭取改善老舊高地社區供水。

蔡適應指出，在他爭取推動高地供水改善後，已有許多社區獲得改善，但是基隆還有一些社區亟需幫助，包括：山海觀社區、金蓬萊社區、龍邸中國社區等等。

蔡適應說，他已將這些社區的狀況，和居民的心聲，讓水利署和台灣自來水公司知道，期盼第二期「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」可以納入這些社區，他和議員夥伴們會持續的推動，讓中央聽見地方的心聲。

市議員許睿慈表示，基隆市的高地供水問題已存在許久，尤其是20年以上的老舊社區，不只造成社區的自來水管線的爆管，漏水也導致每個月約流失10度的水，無形浪費水資源。而爆管除無法正常供應自來水外，還會讓道路不平整，造成用路人危險。

許強調，基隆的山海觀社區也有3000多戶長期困擾這個問題，先前還需要她協助調度水車救急。感謝立委蔡適應爭取高地供水品質改善補助計畫，4年間已有5000多戶獲得改善。未來她和蔡委員會繼續爭取，期盼水利署能持續推動第二期計畫，讓基隆高地用水問題從根本解決。

市議員張顥瀚表示，基隆市中正區的山海觀社區，在半年內經常性爆管，而且基隆還有其他社區有這方面的問題，他也會在地方來敦促自來水公司和各個社區合作，盡快提出計畫、舒緩用水問題。

水利署會後統整蔡適應和議員提出的意見，對於過去台水公司和社區執行計畫的狀況表示肯定，也會將相關意見納入12月20日召開的水資源審議會議，相信在年底前會有好消息。