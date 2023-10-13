前高雄市長韓國瑜11日在「戰鬥藍記者會」出場成為眾所矚目，他直言，只考慮個人在輔選中能扮演什麼角色，不在乎職務。國民黨立委洪孟楷透露，韓國瑜不但有一句話逗笑大家的魅力，還語重心長說出「要有人做桶箍，不然人民真的很痛苦！」反映了基層對政黨輪替的憂心焦慮。

「如果沒有人做桶箍、人民會很痛苦！」洪孟楷今(13日)在臉書發文提到，韓國瑜前天(11日)跟他們一起坐電梯下樓時，語重心長的說出這句話。看到韓國瑜憂心的眼神，自己相信，唯有永遠把國家人民放在最前面的人，才能真真正正感受到團結的重要。

洪孟楷表示，前天戰鬥藍記者會結束，陪同韓國瑜先生坐電梯下樓，因為媒體眾多，因此他們在隨行同仁的安排下走到旁邊坐貨梯下樓，幾乎每樓層都停的貨梯，到第三次開合時，電梯裡已經全部都站滿人了，在滿人的電梯中，安靜無聲。這時，在最裡面的韓國瑜突然冒出一句「坐個電梯突然人與人距離都變近了，大家感情也變好了！」一時之間整部電梯的人都笑了，「他！就是有魅力一句話就破冰、讓大家都輕鬆起來。」

「之後，他小聲地轉向我，對著我說：『要有人做桶箍，不然人民真的很痛苦！』我也立馬點頭認同！」洪孟楷強調，因為過去這段時間，每天跑基層的反應，就是如此，而且大家的焦慮感，越來越重。

洪孟楷表示，真的希望在野每個夥伴發揮智慧，扮演好各自的角色，整合所有的力量，不在乎職務、只在乎能做什麼樣的事情，達成超過六成民眾都期盼的政黨輪替！否則，執政的民進黨施政不利愧對人民，但沒有辦法達成政黨輪替的在野陣營一樣對不起支持民眾。

洪孟楷直呼：感謝願意站出來當桶箍的韓國瑜，一起期待，明天能有好結果讓眾人看見！