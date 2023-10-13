富強鑫表示，富強鑫開發「精準、節能、智慧、潔淨」等特點的全電式、轉盤式、轉軸式、夾層及混色等各式單色與雙色射出機，接獲TOYOTA、STANLEY、堤維西、英利、比亞迪、Tesla、NIKE、宏全等不同業態客戶訂單，以及高回購率。尤其，全電式射出機一體化解決方案，在ESG永續發展浪潮推進下，明顯感受到不同產業客戶洽談合作的可能性。

訂單增長尚未反映在營收上，富強鑫9月合併營收3.29億元，月成長23.2％、年減7.03％，第三季合併營收9.62億元；前三季合併營收27.42億元，年減幅19.89％。

富強鑫指出，富強鑫前三季銷售區域，印度、中國大陸市場因汽車產業客戶對多款鎖模力1,400噸至1,900噸的包括水平對射機、轉盤多色機等大型多色塑膠射出成型設備與裝機服務，依舊有訂單需求，多色塑膠射出成型機出貨占比達58％，由於多色塑膠射出成型機平均毛利率有優於富強鑫整體平均水準，有助於挹注第三季獲利。

富強鑫表示，全球大環境景氣仍受通貨膨脹、終端市場需求尚未明朗、國際政治局勢等多項負面因素干擾，各產業大幅縮減，或是放緩擴廠及增產的資本支出，致使富強鑫單月營收受影響。富強鑫第四季會謹慎因應訂單及出貨狀況，彈性調整全球各生產基地的產能。