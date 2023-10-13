2024總統暨立委大選進入最後三個月，國民黨今公布五場「萬人造勢大會」的時間、地點，屆時國民黨當地執政縣市長首長，包括台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等，都將站出來力挺國民黨總統參選人侯友宜與立委提名人。國民黨呼籲，全台民眾踴躍與會，共同發出對民進黨執政亂象的不滿聲音，一起守護中華民國，實現「政黨輪替，台灣更好」的目標。

國民黨發言人楊智伃針對五場「萬人造勢大會」時間、地點詳細說明，細項如下：(一)10月14日周六晚間18時30分，侯友宜總統暨立委新北市競選總部成立大會，地點：板橋第一運動場廣場(新北市板橋區漢生東路278號)。

(二)10月20日周五晚間18時30分，「來台中 挺友宜」侯友宜參選總統暨台中市立委提名人誓師大會，地點：沙鹿區運19棒壘場(台中市沙鹿區保順一街105號)。

(三)10月21日周六晚間17時30分，「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會，地點：中壢區中美路二段、中豐路路口。

(四)10月28日周六晚間18時30分，侯友宜造勢大會，地點：鳳山捷運西站後方台糖空地(高雄市鳳山區自由路、青年路路口)。

(五)11月4日周六下午15時，侯友宜總統候選人萬人造勢大會台北場，地點：台北市政府前廣場(台北市信義區市府路1號)。

楊智伃特別表示，明天晚間於新北市舉辦的首場萬人造勢大會，除國民黨主席朱立倫出席力挺外，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱、前立法院長王金平以及前高雄市長韓國瑜等都將與會，表達全力支持侯友宜的決心，全黨將一同奮戰，營造團結氣勢，力拚明年實現政黨輪替。

楊智伃強調，民進黨七年多執政之下，外交失靈、兩岸停滯、治安敗壞、物價高漲、民生凋敝，且貪腐弊案層出不窮，包括綠能弊案、台南光電爐渣案、疫苗採購案、imB吸金詐騙案等，多位綠營人士牽涉其中，但只看到民進黨包庇、護短，不肯認錯，相信唯有下架民進黨，才能讓弊案的真相大白；也唯有政黨輪替，才能讓台灣振衰起敝、恢復榮景。

楊智伃指出，選戰關鍵時刻，五場萬人造勢大會是宣示團結的決心，民調顯示65％民眾支持2024政黨輪替，國民黨身為最大在野黨絕對不會辜負人民的最大期待，將會讓全民看到團結一心的國民黨，與全民站在一起，為守護中華民國、守護下一代幸福而努力。