分部門看，前9個月住戶貸款增加3.85兆元，其中，短期貸款增加1.75兆元，中長期貸款增加2.1兆元；企（事）業單位貸款增加15.68兆元，其中，短期貸款增加3.99兆元，中長期貸款增加11.88兆元。

9月底，人民幣貸款餘額234.59兆元，年增長10.9％，增速分別較上月末和上年同期低0.2個和0.4個百分點。

9月底，廣義貨幣（M2）餘額289.67兆元，年增長10.3％，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和1.8個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.84兆元，年增長2.1％，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和4.3個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.93兆元，年增長10.7％。

9月份，社會融資規模增量為4.12兆元，比上年同期多5,638億元，高於市場預期的3.7兆元。首9個月社會融資規模增量累計為29.33兆元，比上年同期多1.4兆元。9月末社會融資規模存量為372.5兆元，年增長9％。