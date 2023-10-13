民進黨總統參選人賴清德今舉辦第五場國政記者會，提出文化政策，賴清德拋出兩個承諾、八大主張，追求「文化永續、世界台灣」的文化願景，新境界文教基金會副董事長童子賢以曾協助過台劇《一把青》的製作為例表示，當時政府所撥的預算「勉強可以拍，但拍不出精緻的成果」，賴清德承諾擴大預算，是正確方向。

童子賢表示，今天聽到賴清德提到：「經濟使台灣強大，文化使台灣偉大」，讓他感到非常感動。他進一步指出，如果以人體比喻，經濟是肌肉，文化就是靈魂，一個人不能只有肌肉跟骨頭，而沒有靈魂。此次的文化政策，賴清德做了非常多規劃，也承諾持續擴大、提升行政院編列的文化預算。

童子賢舉例，過去他曾經擔任公共電視的董事，在早期公視編列的預算中，對比起韓劇的規模可以說是十分不足。他表示，這是因為台灣市場機制所造成的限制，因此，賴清德承諾擴大預算，特別支持內容創作者，這是非常重要的。否則如果台灣連自己人講自己的故事都被擠壓，「就是我們的遺憾」。期待賴清德能夠持續投資、擴編文化預算。

童子賢指出，台灣的半導體產業很成功，出口行銷全世界，然而，若是對比上文化產業，則要小心「半導體出超，文化入超」的情形。他呼籲，台灣不能與國際隔離，但同時也要讓台灣凝聚自己的資源與實力，讓台灣的文化創作能走入全世界。

童子賢表示，過去他曾協助過台劇《一把青》的製作，他笑説，當時政府所撥的預算「勉強可以拍，但拍不出精緻的成果」。後來政府改變政策方向，後來的台劇《斯卡羅》、《天橋上的魔術師》的預算規模都有大幅度提升，這是一個正確的方向。

他認為，不能只有這幾部戲劇，而是希望能有更多創作投入關鍵性的資源，協助文化創作者。台灣的導演、作家、詩人作品都十分傑出，並不欠缺創作的能力，但若是要用現代的數位方法、影視方法表達的時候，就需要政府投入相對應的資源給予協助。