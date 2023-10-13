有些男性談戀愛時，會想掌控另一半的生活。《搜狐網》近日分享3個控制慾極強的星座男，他們喜歡掌握一切，就連女友的工作與生活也不放過，若發現對方有異性朋友，就會吃醋大暴走，讓人非常有壓力。

▎獅子座

獅子男強勢又霸道，喜歡控制一切事情，工作上經常擔任領導角色，與家人和朋友相處時，也總是負責指揮，經常將自己的觀點強加在別人身上，並且不接受反駁意見，談戀愛也是如此，若看到伴侶與異性走得近，獅子男就會醋意大發，一旦發現被戴綠帽，會覺得自信遭受打擊，想辦法報復對方。建議獅子座改掉自負的性格，多聽取他人意見。

▎天蠍座

天蠍男平時看起來成熟內斂，似乎很好相處，不過他們控制慾極強，只是故意隱藏起來，想盡辦法操控女友，監控對方的日常生活，伴侶做了什麼事情、說了什麼話都瞭若指掌，天蠍男非常聰明，會秘密行動不被發現，透過言語或舉動說服另一半，讓對方乖乖聽從自己的話，但這種愛容易讓另一半造成壓力。

▎牡羊座

牡羊男急躁又愛吃醋，雖然平時待人慷慨大方，不過面對感情時，就會變得斤斤計較，喜歡控制另一半，恨不得24小時與對方待在一起，甚至會干涉對方的工作與生活，雖然牡羊男樂觀又有趣，戀愛中兩人相處確實很快樂，不過時間久了，彼此也會因沒有私人空間，而感到喘不過氣，建議交往時還是要懂得獨立。