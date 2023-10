新北市與橫跨歐亞13個城市組成防災夥伴,於10月12、13日在日本東京共同出席2023危機管理網大會(Crisis Management Conference 2023)。(圖/新北消防局提供)

新北市與橫跨歐亞13個城市組成防災夥伴,於10月12、13日在日本東京共同出席2023危機管理網大會(Crisis Management Conference 2023),進行為期2日的防災交流會議,會議主題包含防災整備計畫、地震整備工作及日益嚴重的暴風雨和洪水災害整備措施。

新北市與橫跨歐亞13個城市組成防災夥伴,於10月12、13日在日本東京共同出席2023危機管理網大會(Crisis Management Conference 2023)。(圖/新北消防局提供)

新北市由消防局副局長陳國忠率新北市災害防救辦公室(EOC)專業幕僚與會,於會中發表新北市的災害防救經驗--「新北市以緊急資料平台應變強降雨和洪災緊急情況(Rainfall and Flood Emergencies responses with the Emergency Data Platform (EDP) for EOC in New Taipei City)」,清楚說明新北市政府近年開發EDP進行整合多元科技,及強降雨和洪水緊急應變的成功經驗,此次經驗分享過程獲得參與城市東京、新北市、臺北市、首爾、新加坡、雅加達、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、布魯塞爾、加泰隆尼亞、柏林、雷克雅維克等12個國家、13個城市熱烈討論與迴響,相信透過危機管理網的跨國平台,可以提升新北市防災專業的能見度、落實防災外交。

新北市政府代表團也於13日到達東京治水工程「神田川環狀七號線地下調節池」進行考察。(圖/新北消防局提供)

新北市政府代表團也於13日到達東京治水工程「神田川環狀七號線地下調節池」進行考察,汲取日本運用地下調節池之貯水設施經驗與發揮整體防災治水管理觀念,希望透過實地了解國外的治理經驗,來精進新北市防救災整備機制,以減低都市水災損失。

危機管理網(Network for Crisis Management)為日本於2002年發起,以世界各國主要城市為會員,倡議國際都市分享防災經驗組成危機管理網絡,目前國際會員城市分別有新北市、德里、東京、曼谷、河內、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、首爾、新加坡、仰光、烏蘭巴托、臺北、倫敦等14個城市,各會員城市透過定期之國際搶救災訓練交流及各類防救災害經驗分享進行實質合作,持續強化會員城市之間的交流。

新北市政府消防局李清安局長表示,危機管理網組織展現各國際城市夥伴緊密合作與相互支持的能量,參與國際會議除吸取防救災新知,瞭解各國災害防救運作機制,更能進一步推動城市間合作,拓展新北市的防救災觀念與視野。