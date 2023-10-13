《車頂上的玄天上帝》是知名藝術指導黃文英（右）首部編導作品，左為金獎攝影余靜萍。（甲上娛樂提供）

林依晨、周渝民（仔仔）主演的電影《車頂上的玄天上帝》，由知名藝術指導黃文英執導演筒、金獎攝影余靜萍操刀，夢幻金獎製作團隊搭配重磅卡司，除了獲選金馬影展開幕片，更入圍夏威夷國際影展「台灣電影焦點」單元，以及香港亞洲電影節「影迷別注」單元，將於本月20日在夏威夷國際影展舉行世界首映。主視覺海報正式亮相，林依晨和周渝民在充滿生機的青草地上遙望前方，眼神充滿溫暖與希望，呼應著電影所要傳達的概念主軸「如果愛有天意，請帶我遇見更好的自己」。

《車頂上的玄天上帝》以自己家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，述說一段關於嘉義老家橫跨百年歷史、關於思念與記憶的故事。林依晨飾演的女主角「芙月」在片中的職業也是電影美術指導，角色設定帶有許多導演人生的投射，而影響芙月觀念至深的關鍵人物阿公「日興」一角則由周渝民演繹，要從1920年代青年時期一路演到孫女幼年時期，極具挑戰性。仔仔透露自己是個不折不扣的「文學控」，當初光是看到劇本就躍躍欲試，「日興這個人物的原型跟導演很有淵源，聽導演說她小時候看到的世界是怎麼樣，聽到阿公跟她講這些話時是什麼樣的感受，能夠進一步了解那個年代真正的核心價值，是我拍這部片最大的收穫。」

周渝民飾演的阿公日興在1930年代的嘉義火車站前經營旅社，曾經擁有一切，也曾經一無所有，一生不斷被時代摧毀又從餘燼中重生站起。能夠詮釋一個走過大時代的故事，他有感而發地說：「活在當下，去理解當時的人們最重要的就是生存，自己、家庭及整個家族的生存，他一生都在為這個信念堅持，抓到這個原則之後，對我來講這個角色就不再遙遠了，表演的過程中很契合。」此外，周渝民還分飾林依晨的戀人「傅春山」，恍若阿公「微言大義」型的老派紳士特質，令2人興味投合，擦出愛火。角色之間如何切換？周渝民表示劇組非常貼心，從未在一天之內安排2個角色的戲分，一定是拆不同天來拍，「我從出門那一刻就已經在培養角色的情緒，投入到晚上收工。現場團隊專業精準，對我進入角色非常有幫助。」

而在片中貫串全場道出家族三代傳承的林依晨，也深深被劇本吸引，與導演黃文英一拍即合，並讚嘆導演對細節十分講究，一切源自於她長年積累的才力與專業，「我覺得一部好作品是由很多講究的細節去堆砌出來的，導演完全不會覺得花這麼多時間去考究一個即使觀眾看不太出來的細節是一種浪費，其他更重要的部分就更不用說了，到她呈現給你看的時候已經是一派輕鬆、舉重若輕。」而在前導預告及正式海報中林依晨穿的白襯衫，竟也是黃文英導演的標誌性裝扮，林依晨笑說：「導演永遠穿白襯衫跟黑褲子，每一次我都會注意看她白襯衫的款式，都好有型、好有細節，她就會很得意地說『這是我在哪裡參展買的』，簡直擁有遍及世界各地的白襯衫！」

《車頂上的玄天上帝》將於11月17日在台正式上映。