國民黨主席朱立倫10日前指出，已邀請前高雄市長韓國瑜擔任副主席促成整合、協助輔選，但12日卻改口說，是韓國瑜主動提出，引發外界議論。對此，媒體人黃揚明表示，韓國瑜當不當副主席不重要、跟藍白整合也無關，朱立倫的動作很像是今天的社會新聞「你看起來像茶碗蒸」，就是「根本不知道是甚麼意思，兩邊都不知道在幹嘛」，但引發外界各種解讀。黃也直言，如果朱立倫還在想「整合是黨主席主導、你別來鬧」，所有人都在意自己的利益，那藍白幕僚會談不會有結果、合作不會成功。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》表示，許多在野陣營的支持者看到韓國瑜出手是充滿期待，但朱立倫是用一桶冷水潑在韓國瑜這把烈火上，因為邀請韓當副主席根本不重要，可以等韓國瑜決定在跟外界報告，現在講出來就像是在逼韓國瑜趕快決定，讓韓今天特地發文表態。

黃揚明也形容，朱立倫的動作很像是今天的社會新聞，「你看起來像茶碗蒸」，就是「根本不知道是甚麼意思，兩邊都不知道在幹嘛，可是卻會讓外界去做很多解讀」。黃指出，現在有人說「韓國瑜求官」、韓國瑜這邊就說「朱立倫陰謀論」，連國民黨內部都不合，要怎麼藍白合？

黃揚明直言，這對藍白合沒有幫助，而韓國瑜講的是希望趕快整合、把事情搞定，那朱立倫是還在想「藍白合由我黨主席主導，你別來鬧」？如果是這樣的話，明天藍白合幕僚會，怎麼談都不會有結果。

黃揚明也說，現在在野陣營是在意的是政黨輪替的目標，把小我往下放，關注大局，當所有人都在在意自己的利益，這種合作是不可能成功的。

而黃揚明所說的社會新聞，是昨晚台北市大安區的連鎖壽司店爆發嚴重衝突，兩方人馬不明原因爆發口角，後演變成全武行。而其中一名刺青男子在互嗆時突爆出一句「你長得很像茶碗蒸」，意外引發網友熱議，猜測到底是甚麼意思。不過刺青男子今日表示，對方吵架過程中大聲嗆「我點個茶碗蒸有什麼」，自己便順著反嗆「你點茶碗蒸是你家的事，一直看我幹嘛」，接著才會說「你長得很像茶碗蒸」，都是當下沒多想脫口而出。