Shocking Stabbing In Beijing Caught On Camera - Israel Embassy Staffer Stabbed.#Israel #Beijing pic.twitter.com/8YgL2RGEu8 — TIMES NOW (@TimesNow) October 13, 2023

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）交戰已7天，以國外館人員周五（13日）傳出遇襲事件！以色列外交部周五說，以色列駐北京大使館一名職員在當地遭人攻擊受傷送院，案發地點不在大使館範圍，以國官方正在調查案案動機。以色列媒體稱，犯案者持刀攻擊。中方並未立即證實此事，但以色列、巴勒斯坦大使館外均已出現便衣警察巡守。

網路流傳影片顯示，光天化日之下，這名外館人員在北京一處街道遭遇一名身穿白色上衣男子持刀攻擊，雙方打成一團倒地，施暴嫌犯捅了外館人員好幾刀，大量血跡流到地面。身上也沾了血的施暴者拿著刀子與背包兀自跛行離去，警方到場處理後將傷者送醫，嫌犯是否落網尚不得而知，動機暫未明。

綜合美聯社、路透社、《南華早報》報導，以色列外交部說，傷者已送醫且傷勢穩定，但未透露這名受傷外館人員的身分，案發後也沒有人立即出面承認犯案。以國官員正在評估整起事件的「背景資訊」。目擊者說，在街頭聽見尖叫聲，看見一名男子持刀，也有人看到渾身是血的傷者靠在一輛車上與警方交談。以色列國際新聞台i24News報導，這可能是恐怖攻擊。

以色列外館人員在北京街頭遇襲後，以國大使館外街道13日可見武警巡邏。（美聯社）

北京的以色列大使館外約有6名便衣警察站崗，還有制服武警巡邏。相隔約2公里的巴勒斯坦駐北京大使館，也有便衣警察在館外走動，其中一名警察正在拉緊柵欄上的鐵絲網。以色列大使館與美國大使館之間僅隔了另一國的使館建物。

哈瑪斯日前呼籲全球穆斯林周五為遭到以色列猛烈空襲的加薩走廊祈禱，並且上街參加「憤怒日」（Friday of Anger）示威活動，聲援巴勒斯坦人。

中方日前發表對於哈瑪斯與以色列衝突的聲明之後，招致以色列批評。北京當局稍早表示，對於以色列與巴勒斯坦之間的緊張局勢、暴力升溫深感關切，並對衝突造成平民傷亡感到哀痛，中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲雙方早日停火止暴，早日恢復和談。以色列駐華大使哈帕斯（Rafi Harpaz）周四與中方的中東問題特使翟雋通話，對於中國在哈瑪斯突襲以色列後發表的言論表達「深感失望」之意，強調中方對於哈瑪斯屠殺無辜平民、把人質綁架到以色列的行徑「沒有明確的譴責」。