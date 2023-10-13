金石堂13日宣告，為符合未來發展新型態店的願景，大型店點已非現今金石堂發展策略。位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石堂信義店，預計將於11月底結束營業。

金石堂指出，隨國人家庭結構及消費行為改變，近期積極調整店型，希望打造更有溫度的虛實購物體驗，並表示今年金石堂縮小營業坪數，仍能維持業績成長，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。目前虛實整合會員已近200萬人，透過門市訂官網百萬商品，到店取貨免運費；官網預留門市庫存，取貨更即時便利。

LINE官方帳號與官網也推出個人化追蹤與推薦服務，商品評價與好好聽導讀等線上功能，再加上實體店的主題策展，希望優化消費者的購物體驗。金石堂信義店則自即日起轉為虛實服務體驗的新型態概念店，並推出全館79折、回頭書6本500元，會員滿千送百，來店體驗虛實服務解任務可享咖啡與瑪德蓮等優惠。