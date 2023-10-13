民進黨總統候選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景，以「文化永續 世界台灣」為主軸發表文化政策。國政召集人暨青平台基金會董事長鄭麗君致詞時表示，特別感謝賴清德；她還笑說，賴清德找一位前文化部長擔任國政藍圖召集人，應該也史無前例。

今日共有超過150位來自文化界各領域的重要人士參與文化政策發表會，布袋戲「人間國寶」陳錫煌老師、歌仔戲「人間國寶」廖瓊枝老師、木雕「人間國寶」陳啟村老師；曾獲行政院文化獎肯定的歌仔戲名角唐美雲；曾獲國家文藝獎肯定的作家平路、詩人李敏勇、景觀建築師郭中端；總統府資政吳晟等，賴清德也在專程與坐在台下的各界文化人握手寒暄。

鄭麗君致詞時，政府的角色就是做好文化扎根的工作，建立支持體系，讓人人自由創作分享，文化就會從土地上生長出豐厚的力量，伸展它獨特的面貌，感謝文化界各位長期的推動與督促，也感謝蔡總統與歷任院長的支持。

鄭麗君表示，賴清德擔任行政院長時，全力支持文化施政，猶記得首次至立法院施政報告時，提出五項國家建設目標，第一項就是文化施政，「就算不是史無前例，也是十分罕見」。

她說，還記得賴清德當時報告說「文化是國家的靈魂」，要求每位部會首長施政都須具備文化思維，在賴任內送出超過中央政府總預算1％的文化預算，也送出《文化基本法》，奠定文化治理的法制基礎，並讓延宕多年的國家人權博物館正式成立、制定《國家語言發展法》，以及核定專案預算讓公視成立台語台，落實文化平權。

鄭麗君指出，台北、高雄兩座流行音樂中心，也是在賴清德行政院長任內努力排除困難，核定追加預算才能順利完成；台灣漫畫基地在還未完工前，當時的賴院長就支持文化部先啟動「以軟帶硬」的內容營運，首創漫畫輔導金。另外這幾年「台流」逐漸成形，也是有前瞻基礎建設預算的支持，文化內容策進院也是賴院長在辦公室親自主持會議，排除許多困難，才能夠完成設置條例的立法等。「文化發展需要長期努力、文化治理需要一點一滴的累積。」

鄭麗君說，如同賴清德所說「人人有希望、國家有希望」，國家希望工程不僅是一個國政藍圖，它更是一個台灣社會下個階段可以追求的社會理想，為的是讓每個人成為更好的自己、追求更美好生活的文化願景，帶動台灣進步。