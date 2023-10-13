總統大選藍白合關注焦點「黃金會」將在14日登場，非綠整合似有再往前邁進一步的契機。被視為「最強桶箍」的前高雄市長韓國瑜今(13日)在臉書發文高喊「下架民進黨」，一支穿雲箭射出引來數萬人按讚。但媒體人黃揚明也發現，韓國瑜是否接國民黨副主席，該文中透露了意向。

資深媒體人趙少康11日舉辦「戰鬥藍記者會」，韓國瑜再度現身，與國民黨總統參選人侯友宜同框。而與此同時，國民黨主席朱立倫則拋出韓國瑜是否擔任副主席議題，韓國瑜對此並未第一時間首肯或拒絕。名嘴陳鳳馨認為，韓現在如果愈保持著中立身分，對藍白合的完成是愈好的。

「國瑜是修佛之人。」韓國瑜今(13日)發文提到「這一路走來，國瑜謹守佛家對追求世俗名利權位的告誡，所作的每一個決定、每一個抉擇，都是要利他利人、行善積德，切莫不可深陷貪戀汲營名利權位的泥淖深淵之中。」他並在末段強調「個人位置及相關紛紛擾擾一點也無關宏旨！」

黃揚明對此發文直呼：「最後一段的意思就是沒要接副主席吧？」網友表示「是整篇吧？整篇都表達了目前不接任何職位！還希望各界不要用世俗眼光來看他...選我正解」、「他還被說成是去求職勒」、「不接才好」、「副主席不重要，也沒有用處，相信韓總的政治智慧，全力輔選！」