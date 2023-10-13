抽船效應持續加大，上海出口貨櫃運價指數SCFI節後首周翻紅，13日最新報價小漲4.7點至891.55點，除了美西線運價小漲6美元，歐洲線、地中海線、美東線運價仍下修分別6.18％、4.63％、0.84％，但南美、南非線運價周漲百美元以上。

業界表示，大陸雙節過後工廠剛復工，加上進入傳統海運淡季，新造船持續下水，都促使航商紛紛加大控艙力度穩價，包括慢速航行、減併班等。

根據Alphaliner統計，第四季航運市場將交付約87萬TEU（20呎櫃）新造船；截至9月25日，全球約有3.4％貨櫃船隊、約94萬TEUS處於閒置狀態，並預測閒置船舶運力於傳統淡季，亦即第四季至明年第一季將逐步上升。

比較來說，多數航商對美國線仍抱有希望，目前現貨市場運價以盤代跌，亞洲到美西南有貨，運價有守；但歐洲線隨著許多大船持續投入，運價難防，每40呎櫃運價來到800美元附近，已跌破許多船舶的成本線，愈來愈多航商計畫在11月1日起推動漲價計畫，預定漲幅約500～1,000美元，下周市況會更明朗。

根據SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1,735美元，上漲6美元、漲幅0.35％；到美東每40呎櫃運價2,230美元，下跌19美元、跌幅0.84％；到南美（桑托斯）每20呎櫃運價1,922美元，上漲166美元、漲幅9.45％。

上海到歐洲每20呎櫃運價562美元，下跌37美元、跌幅6.18％；到地中海每20呎櫃運價1,112美元，下跌54美元、跌幅4.63％。