永豐銀行統籌主辦怡和國際能源三年期、總金額18億元聯貸案，13日簽訂授信合約。永豐銀行表示，永豐擔任統籌主辦暨額度管理銀行，資金用途主要為太陽光電廠工程合約貸款，此次亦攜手9家金融同業共同參與，與政府及企業一同邁步永續家園。

除統籌主辦太陽光電廠統包工程聯貸案外，永豐銀行投入屋頂型、地面型、水面型及漁電共生型太陽光電廠融資專案，致力發展多元綠色金融服務。永豐銀行表示，今年以來主辦6件太陽光電廠聯貸案、總金額逾250億元；累計旗下太陽光電廠融資餘額市占率達三成、合作建置容量逾3.2百萬瓩、超越1.5座核能發電廠。

力挺政府2050淨零排放四大目標，永豐銀行攜手企業夥伴推動能源轉型，除太陽光電廠融資外，永豐銀行表示，旗下跨足地熱、小水力發電及儲能等領域，同時打造創電、售電及購電三方的交易信託機制；今年則榮獲「TSAA台灣永續行動獎：SDG 7可負擔能源－金獎」，亦為迄今唯一連續7年榮獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」殊榮的金融業者。