美國公布9月消費者物價指數（CPI）數據，年增幅超乎市場預期，市場憂心通膨頑固難降，美元指數再度轉強，加上台股漲多拉回，新台幣兌美元13日早盤即跌破32.2元價位，午後貶勢再擴大，終場在央行調節下，貶幅勉強少於1角，終場收在32.219元、重貶9.4分，匯價已連二貶，總成交量13.39億美元。

台北匯市本周僅3個交易日，市場交投集中，加上國際局勢多空雜陳，新台幣上下震盪加劇，在美國最新CPI數據公布後，新台幣隨主要亞幣趨貶，本周小貶1.2分或0.04％作收，周線再度翻黑、無緣連二紅。

匯銀主管表示，美國CPI數據不佳，美股下跌拖累台股漲多回檔，外資賣超61.02億元，隨美元指數回升，外資匯市操作也偏向匯出，新台幣及主要亞幣大致走貶，「美CPI數據一公布，美元就直接跳上去」，但匯價貶至32.25元左右，市場開始趨於觀望，買賣力道均縮手，終場在央行調節下，新台幣貶值不及1角，惟周線難逃收黑。

根據央行統計，美元指數上漲0.59％，13日主要亞幣再度全倒，韓元下殺0.85％、星幣重挫0.4％、日圓貶值0.31％、新台幣跌0.29％、人民幣貶0.18％。

展望後市，匯銀主管認為，「等這波大家對美元上漲的情緒消化完畢，市場就回歸正常」，後續除關注央行有無加強調節新台幣，外資動向更是關鍵，預料近期外資仍以雙向操作為主，短期沒有明確方向，預計新台幣將持續在32元至32.45元區間徘徊。

但匯銀主管也說，短期外資熱錢不會快速回流，但可觀察到國慶日之後，包括我國出口、AI題材都持續看好，「這些都是既定事實」，外資是否大舉回補台股，還是看最後市場、終端市場消費有無拉起來，加上消費電子旺季，出口狀況將陸續復甦，預料新台幣貶值壓力已大幅縮小，慢慢往升值的機會較高。

外匯交易員也說，雖然美國CPI開高，但核心CPI在預期內，市場解讀是短期因素，以巴衝突影響油價上漲所致，即使市場對於美國聯準會（Fed）年底升息預期升溫，但關鍵還是Fed主席鮑爾談話，若他仍通膨可控，後續再升息機會還是相對偏低。

至於亞幣走勢，交易員仍說，「人民幣還是重中之重」，預料大陸經濟數據已經準備落底，就看下月公布10月消費數據是否漂亮，預料隨大陸經濟觸底反彈，只要數據表現好，人民幣可望準備反攻，市場信心加持下，持續往7.1價位邁進，並帶動整體亞幣上衝。