新北市議會第一審查會今（13）日進行城市外交相關專案報告，國民黨團與民進黨團針對新北市長侯友宜4月到新加坡考察一事戰火激烈，過程中議員陳乃瑜罵議員戴湘儀「護航的花瓶」，引起戴湘儀不滿。

稍早國民黨團發新聞稿要求道歉，認為在議會辱罵身為議員的戴湘儀「花瓶」是物化、歧視女性，陳乃瑜回應希望國民黨團不要為此轉移焦點、繼續護航侯友宜；民進黨團則回應若讓戴湘儀心裡不適感到抱歉，但盼國民黨團勿藉此插曲無限上綱。

議會城市外交相關專案報告上，新北市藍綠議員為了祕書處長饒慶鈺說明侯友宜為何目的在今年4月到新加坡考察一事起衝突。饒慶鈺在報告上說是受新加坡邀請參加博覽會，但民進黨團質疑市政參訪並無博覽會行程，要求祕書處提供邀請函。

饒慶鈺回覆因外交考量無法提供，民進黨團認為不合理，國民黨團則認為這是刁難祕書處，席間陳乃瑜不滿戴湘儀發言，認為她為市政府護航，戴回應「我們沒有護航」，陳不滿道「你就是護航！拜託！你就是護航的花瓶！」，讓戴十分不滿「你沒有資格說我是花瓶！」，雙方吵成一團。

最後主席議員周勝考出面緩頰「好拉好拉，時間已到」，裁決祕書處要把國際相關的邀請函提供給議員，「邀請函沒有祕密」。

國民黨新北市黨團書記長廖先翔表示，嚴厲譴責這種物化和標籤的言論，並要求陳乃瑜議員、身兼民進黨主席的賴清德副總統，應該公開向全國女性道歉。

戴湘儀說，面對陳乃瑜的批評「我夠強大，我不會被打倒，我可以被批評，但全國女性都不應該受到這樣的歧視」。

民進黨總召鄭宇恩則說，最大的爭議點是因饒慶鈺拒絕提供邀請函、無法說明清楚，對戴湘儀感到抱歉，希望不要借用此插曲無限上綱泛政治化，也再次希望藍綠應站在市民角度一起監督市政。

陳乃瑜則說，她經過審查會主席同意後發言，質疑戴有失民意代表監督市政的職責，但戴卻在她的發言時間透過麥克風大聲發言壓制，要國民黨不要轉移焦點。