江詩丹頓Traditionnelle 陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，是年度重量級作品。 (Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓中國十二生肖傳奇系列的龍年腕表，有鉑金與玫瑰金兩種材質，各限量25只。(Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Traditionnelle陀飛輪腕表。(Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓哥白尼天體球2460 RT腕表，大明火琺瑯重現「日心說」繪圖。(Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓在台舉辦腕表展巡迴展，圖為1816年的骨董懷表。（吳松翰攝）

江詩丹頓 (Vacheron Constantin)昨日在台中大遠百店上舉辦《江詩丹頓2023高級複雜腕錶展》，展出甫在Watches ＆ Wonders日內瓦和上海鐘表展發布的年度力作和骨董表，其中以向台灣藏家借展的哥白尼天體球2460 RT腕表套組最受矚目，藝人張孝全受邀擔任開展嘉賓，佩戴要價逾5百萬的Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，讓他愛不釋手。

張孝全是腕表藏家，收藏不少名表，也常「推坑」好朋友收藏名表，其中江詩丹頓是他的最愛，他分享多年前曾在店上把玩一只超薄三問表，融入精湛製表工藝與高複雜功能，猶如一件藝術品，迄今仍念念不忘，如今又在江詩丹頓店上見到今年新款Traditionnelle陀飛輪腕表和龍年限量表，再度讓他心癢癢。

當了父親後，張孝全蒐藏腕表的喜好也有了改變，以前偏愛大表徑運動腕表，如今他會選擇可以搭配正裝、甚至可以傳給兒子的經典款腕表，因此他在兒子出生時，就送兒子一只腕表當作生日禮物，等兒子18歲成年時，也打算送腕表給兒子，藉由腕表記錄兒子的成長，以及他對兒子的期待與關愛。

擁有268年歷史的江詩丹頓傳承製表技術與藝術工藝，且不斷創新、突破巔峰，更堅守「卓爾不群」（One Of Not Many）的品牌精神，打造出類拔萃、勇於創新的非凡之作，其中甫在日內瓦W＆W表展發表的Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，融入現代美學設計，透過鏤空表盤與表背可盡覽自製2162 R31自動上鍊機芯之美，逆跳顯示裝置的上半部夾板經直紋拉絲處理，與下半部的手工機刻雕花相輝映，6點鐘位置則是馬爾他十字元素的陀飛輪。

為迎接明年的中國農曆「龍年」，江詩丹頓每年年底登場的Metiers d'Art藝術大師系列龍年限量表，是自2012年發表十二生肖傳奇系列The Legend of the Chinese Zodiac蛇年表之後，第十二只生肖表，由於龍年表向來深受華人界藏家的喜愛，加上又是十二生肖表的最終壓軸之作，藏家早早就已下訂，十分搶手，現場展出的龍年表已蒙表迷收藏。

另展場也展出向VIP藏家借展的哥白尼天體球2460RT腕表套組，為了向哥白尼提出「日心說」對天文科學的重大貢獻致敬，三只腕表的表盤皆以一顆金雕太陽為中心，並融入大明火琺瑯、金屬雕刻、琺瑯彩繪等工藝，可說是精妙絕倫的藝術傑作。

《江詩丹頓2023高級複雜腕錶展》將自即日起至20日於江詩丹頓台中大遠百專賣店登場，隨後自10月22日至30日在台北101專賣店展出，歡迎上官網LINE線上預約。