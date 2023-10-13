國民黨主席朱立倫日前提及邀請前高雄市長韓國瑜擔任國民黨副主席，12日更表示此事「是韓國瑜主動提的」，引發外界討論，但韓辦對此並沒有正面回應。前立委郭正亮認為，朱立倫是在針對資深媒體人趙少康推薦韓國瑜當不分區第一名，突然間拿這個話來塞人家，講白了，朱立倫覺得不要讓韓國瑜當不分區第一名。

郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，朱立倫突然講，有請韓國瑜擔任黨主席，這個脈絡是什麼？ 他是在針對資深媒體人趙少康推薦韓國瑜當不分區第一名，突然之間朱立倫就拿這個話來塞人家，也就是說，他也有關心韓國瑜，早就找他當副主席了。講白了，朱立倫覺得不要讓韓國瑜當不分區第一名，因為國民黨不分區第一名，有可能當立法院長，接下來就有可能搶他的黨主席，質疑他心心念念就考慮自己的權力。

國民黨台北市議員游淑慧則認為，政治沒有這樣操作的，朱立倫這樣做不太厚道，她對這件事感到很難過，認為不必要這個樣子，黨主席應該是抓住黨內的每一份力量。她甚至表示，與其一直去想柯粉、藍白合，不如先找回韓粉，因為國民黨總統參選人侯友宜支持度，藍營歸隊的只有6、7成，所以更重要的是固本。而韓國瑜本身也願意輔選，也講了很多次，所以朱主席不要覺得副主席這個位置很誘人，大家都想要，有很多人都是拒絕的，所以不要拿這個位置說是他來要的，這樣講不好聽。

游淑慧並強調，這場選舉，大家有共同目標。甚至為此委曲求全，但是更希望打好這場選戰的，應該是黨主席才對。